A collection of white smart bulbs, a wireless switch, a hub device, and product packaging labeled White ambiance Starter Kit E27.

Zestaw startowy E27

Uzyskaj dzięki zestawowi startowemu Philips Hue właściwe oświetlenie dla codziennych czynności. Zestaw obejmuje trzy inteligentne żarówki E27, mostek Hue i regulator przyciemniania. Umożliwia ustawianie energetyzującego chłodnego światła lub relaksujących ciepłych odcieni wieczorem.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • 3 x źródło światła E27
  • Białe światło ciepłe do zimnego
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
  • Mostek Hue Bridge w zestawie
Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    62x110

Stylistyka i wykończenie

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Serwis

Dane techniczne

Mostek

Źródło światła

Przełącznik

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

