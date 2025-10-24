Zestaw startowy E27
Uzyskaj dzięki zestawowi startowemu Philips Hue właściwe oświetlenie dla codziennych czynności. Zestaw obejmuje trzy inteligentne żarówki E27, mostek Hue i regulator przyciemniania. Umożliwia ustawianie energetyzującego chłodnego światła lub relaksujących ciepłych odcieni wieczorem.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- 3 x źródło światła E27
- Białe światło ciepłe do zimnego
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- Mostek Hue Bridge w zestawie
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
62x110