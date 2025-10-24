2 sztuki, E27
Rozświetl barwami swój dom za pomocą zestawu dwóch inteligentnych żarówek E27, które świecą w 16 mln kolorów oraz szerokiej palecie białego światła. Skorzystaj z połączenia Bluetooth, aby łatwo sterować oświetleniem w jednym pokoju lub podłącz żarówkę do mostka Philips Hue, aby korzystać z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 460,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Białe i kolorowe światło
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
60x110