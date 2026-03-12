Pierwszy krok do świata rozrywki z Philips Hue. Synchronizacja z filmami, grami i muzyką. Dynamiczne efekty świetlne dopasowane do obrazu na ekranie. Rozbudowa systemu o kolejne oprawy Hue i pełne doświadczenie immersyjnego oświetlenia z technologią Chromasync. Smukła forma o wysokości 60 cm. Idealna po obu stronach telewizora lub na biurku.

Gradient kolorów i światła białego RGBWWIC

Precyzyjne dopasowanie kolorów Chromasync

Zaprojektowany z myślą o łatwym montażu

Połącz za pomocą HDMI sync box lub aplikacji TV

Steruj i personalizuj za pomocą mostka Hue Bridge