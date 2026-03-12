Hue Play – lampa stołowa

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Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Hue Play – lampa stołowa
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Informacje o Hue Play – lampa stołowa

Pierwszy krok do świata rozrywki z Philips Hue. Synchronizacja z filmami, grami i muzyką. Dynamiczne efekty świetlne dopasowane do obrazu na ekranie. Rozbudowa systemu o kolejne oprawy Hue i pełne doświadczenie immersyjnego oświetlenia z technologią Chromasync. Smukła forma o wysokości 60 cm. Idealna po obu stronach telewizora lub na biurku.

  • Gradient kolorów i światła białego RGBWWIC
  • Precyzyjne dopasowanie kolorów Chromasync
  • Zaprojektowany z myślą o łatwym montażu
  • Połącz za pomocą HDMI sync box lub aplikacji TV
  • Steruj i personalizuj za pomocą mostka Hue Bridge
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