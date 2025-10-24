Wyprzedaż
Inteligentna żarówka B39 E14
Rozświetl barwami dowolny pokój za pomocą tej inteligentnej żarówki w kształcie świeczki, dającej światło białe (szeroka paleta odcieni – od ciepłej do chłodnej bieli) i kolorowe (16 mln kolorów). Łatwo steruj światłem w jednym pokoju za pomocą Bluetooth albo podłącz żarówkę do mostka Hue Bridge, aby korzystać z wszystkich możliwości inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 192,50 zł, cena pierwotna to 275,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Białe i kolorowe światło
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
39x117