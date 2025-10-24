Pomoc
Inteligentna żarówka B39 E14

Rozświetl barwami dowolny pokój za pomocą tej inteligentnej żarówki w kształcie świeczki, dającej światło białe (szeroka paleta odcieni – od ciepłej do chłodnej bieli) i kolorowe (16 mln kolorów). Łatwo steruj światłem w jednym pokoju za pomocą Bluetooth albo podłącz żarówkę do mostka Hue Bridge, aby korzystać z wszystkich możliwości inteligentnego oświetlenia.

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Białe i kolorowe światło
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
