Rozświetl barwami dowolny pokój za pomocą tej inteligentnej żarówki w kształcie świeczki, dającej światło białe (szeroka paleta odcieni – od ciepłej do chłodnej bieli) i kolorowe (16 mln kolorów). Łatwo steruj światłem w jednym pokoju za pomocą Bluetooth albo podłącz żarówkę do mostka Hue Bridge, aby korzystać z wszystkich możliwości inteligentnego oświetlenia.