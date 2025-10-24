Wyprzedaż
Kinkiet Sana
Lampa ścienna Sana systemu Philips Hue o świetle białym oraz kolorowym ma eleganckie wzornictwo i pozwala na oświetlenie pośrednie, które powoduje, że wnętrze sprawia wrażenie bardziej nowoczesnego. Każdy odcień białego lub kolorowego światła pomoże Ci stworzyć doskonałą atmosferę.
Obecna cena to 183,75 zł, cena pierwotna to 262,50 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Biały
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium