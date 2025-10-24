Oświetl ściany światłem pośrednim w dowolnym kolorze lub odcieniem bieli, na jaki masz akurat ochotę, dzięki lampie podłogowej Philips Hue Signe świecącej światłem białym i kolorowym. Dzięki smukłej konstrukcji doskonale pasuje do każdego wnętrza i tworzy niesamowite efekty świetlne na ścianach.