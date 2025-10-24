Lampka biurkowa Signe
Oświetl ściany światłem pośrednim w dowolnym kolorze lub odcieniem bieli, na jaki akurat masz ochotę, dzięki lampie stołowej Philips Hue Signe świecącej światłem białym i kolorowym. Dzięki smukłej konstrukcji doskonale pasuje do każdego wnętrza i tworzy niesamowite efekty świetlne na ścianach.
Najważniejsze cechy produktu
- Zintegrowane źródło światła LED
- Aluminium
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Aluminium
Materiał
