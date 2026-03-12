Latarnia zewnętrzna Lucca
Obecna cena to 749,99 zł
Obecna cena to 749,99 zł
Nowość
Zostało tylko kilka sztuk
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Informacje o Latarnia zewnętrzna Lucca
Nowoczesna lampa stojąca Lucca z czarnymi pierścieniami zapewnia szeroki rozsył regulowanego białego i kolorowego światła — idealna do oświetlenia bram, podjazdów i obrzeży ogrodu. Tworzy rozproszone światło użytkowe, które ułatwia poruszanie się po przestrzeni na zewnątrz. Można też ustawić dowolny kolor, by dodać dekoracyjne akcenty przy wejściach lub w ogrodzie. Lucca współpracuje z aplikacją Hue i asystentami głosowymi poprzez mostek Hue Bridge lub Bridge Pro. Łączność Zigbee z mostkiem gwarantuje bezpieczeństwo systemu oświetleniowego. Zgodność z Matter umożliwia prostą i płynną integrację z urządzeniami innych marek.
- Regulowane światło białe i kolorowe
- Zawiera żarówkę A60 1100 lm
- Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
- Zgodna z Zigbee i Matter
- Idealne do podjazdów i trawników
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103118752
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Antracytowy
- Materiał
- Aluminium
Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Przyciemnianie za pomocą aplikacji Hue i regulatora
- Tak
- Odporność na warunki pogodowe
- Nie
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- ≥80
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Ogród, Patio
- Typ
- Słupki / oświetlenie ścieżek
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103118752
- Waga netto
- 2,83 kg
- Waga brutto
- 2,99 kg
- Wysokość
- 848 mm
- Długość
- 155 mm
- Szerokość
- 155 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004308601
Wymiary i waga produktu
- Waga netto
- 2,215 kg
- Całkowita wysokość
- 770 mm
- Całkowita długość
- 142 mm
- Całkowita szerokość
- 142 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 1 100
- Barwa światła
- Kolorowe i białe światło (RGBW)
- Zasilanie sieciowe
- Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła
- D
- Trzonek
- E27
- Źródło światła w zestawie
- 8.1
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła
- 9,5
- Kod IP
- IP44
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- Liczba źródeł światła
- 1
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 10.0 lub nowszy, iOS 16 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Dismantle Instructions
Popularne produkty
Zewnętrzna latarnia Impress
Podłączony na stałe
Matowe czarne wykończenie
770 x 100 mm
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
1017,99 zł
Hue Festavia girlanda ogrodowa 21 m
Girlanda o długości 21 m
30 żarówek Lightguide
Światło białe i gradientowe światło kolorowe
Jasne żarówki o strumieniu światła 50 lumenów
1349,99 zł
ZEWNĘTRZNA LAMPA POSTUMENTOWA IMPRESS
Podłączony na stałe
Matowe czarne wykończenie
400 x 100 mm
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
927,99 zł
Kinkiet zewnętrzny Nyro
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
682,99 zł
Stwórz zestaw startowy
Bridge Pro
Obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync i MotionAware™
Steruj całym domem
Zaawansowane szyfrowanie za pomocą rozwiązania Zigbee Trust Center
449,99 zł