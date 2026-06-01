- Promocja obowiązuje do godziny 23:59 dnia 21 czerwca 2026 r.
- Dodaj dwa (2) lub więcej produktów objętych promocją do koszyka i uzyskaj 15% zniżki na całkowitą cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych. Jeśli Hue Bridge znajduje się wśród tych produktów, otrzymasz 25% zniżki na łączną cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych.
- Rabat zostanie naliczony na całą kwotę kwalifikujących się produktów promocyjnych w koszyku podczas realizacji transakcji na stronie https://www.philips-hue.com/pl-pl/products/promotions/sport-experience.
- W ramach tej promocji rabat może zostać naliczony dla maksymalnie 25 produktów.
- Promocja jest uzależniona od dostępności produktów w magazynie, każdy zakup podlega Ogólnym Warunkom Handlowym Philips Hue.
- W przypadku zwrotu części zamówienia, jeżeli jest to możliwe, proporcjonalna wartość rabatu zostanie odliczona od kwoty zwrotu.
- Ta promocja nie łączy się z żadną inną ofertą ani kodem kuponu na stronie www.philips-hue.com.
- Signify Poland zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez jego ponowną publikację.