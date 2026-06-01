Wszystko o promocji inteligentnego oświetlenia Sports Live

Kiedy rozpoczyna się promocja Sports Live?

Jakie produkty obejmują te promocje na inteligentne światło?

Jak mogę być na bieżąco z ofertami Philips Hue, takimi jak Sports Live?

Regulamin

  • Promocja obowiązuje do godziny 23:59 dnia 21 czerwca 2026 r.
  • Dodaj dwa (2) lub więcej produktów objętych promocją do koszyka i uzyskaj 15% zniżki na całkowitą cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych. Jeśli Hue Bridge znajduje się wśród tych produktów, otrzymasz 25% zniżki na łączną cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych.
  • Rabat zostanie naliczony na całą kwotę kwalifikujących się produktów promocyjnych w koszyku podczas realizacji transakcji na stronie https://www.philips-hue.com/pl-pl/products/promotions/sport-experience.
  • W ramach tej promocji rabat może zostać naliczony dla maksymalnie 25 produktów.
  • Promocja jest uzależniona od dostępności produktów w magazynie, każdy zakup podlega Ogólnym Warunkom Handlowym Philips Hue.
  • W przypadku zwrotu części zamówienia, jeżeli jest to możliwe, proporcjonalna wartość rabatu zostanie odliczona od kwoty zwrotu. 
  • Ta promocja nie łączy się z żadną inną ofertą ani kodem kuponu na stronie www.philips-hue.com.
  • Signify Poland zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez jego ponowną publikację.

Zapoznaj się z procesem zwrotu

Przeżyj ten sezon piłkarski jak nigdy dotąd dzięki Hue Sports Live i inteligentnemu oświetleniu!

Widok stadionu piłkarskiego na telewizorze, otoczony zielonymi odcieniami światła, promujący wyprzedaż oświetlenia Hue Sports Live.

Najważniejsze momenty meczu

Twoje światła sygnalizują każdy moment meczu — od rozpoczęcia przez przerwę, aż po końcowy gwizdek. 

Grupa przyjaciół świętuje gola oglądanego w telewizyjnym meczu piłkarskim, podczas gdy funkcja Hue Sports Live sprawia, że światła reagują na ten moment w odcieniach różu i błękitu.

Wszystkie gole

Efekty świetlne są uruchamiane w czasie rzeczywistym, aby podkreślić każdą bramkę i uczcić zwycięstwo Twojej drużyny.

Czterech przyjaciół siedzi na sofie, jeden trzyma piłkę nożną, oglądają mecz w telewizji, a funkcja Hue Sports Live sprawia, że światła świecą na czerwono w odpowiedzi na czerwoną kartkę.

Czerwone i żółte kartki

Od zmian przebiegu gry po decyzje sędziów — Twoje światła reagują na każdy moment meczu.

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