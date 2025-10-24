Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Oprawa wisząca Ensis

Oprawa wisząca Ensis

Smukła konstrukcja oprawy wiszącej Ensis oraz możliwość emitowania światła w dół i w górę ułatwiają łączenie funkcji oświetlenia funkcjonalnego i ambientowego. Lampa ta może działać samodzielnie lub jako element inteligentnego systemu oświetlenia dzięki połączeniu z mostkiem Hue.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Find your product manual

