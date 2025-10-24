Pomoc
Rectangular pendant light in white with matte finish, suspended by two wires, shown above its product packaging with visible label text.

Oprawa wisząca Ensis

Lampa wisząca Philips Hue Ensis White and color ambiance, zapewnia światło we wszystkich odcieniach bieli i 16 mln kolorów. Jej smukły kształt i pionowy kąt padania światła sprawia, że idealnie sprawdzi się w jadalni czy salonie. Dodatkowy regulator światła (dostępny w zestawie) pozwoli na wygodne sterownanie i przyciemnianie światła.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Biały
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Aluminium

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay