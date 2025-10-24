Lampa wisząca Philips Hue Ensis White and color ambiance, zapewnia światło we wszystkich odcieniach bieli i 16 mln kolorów. Jej smukły kształt i pionowy kąt padania światła sprawia, że idealnie sprawdzi się w jadalni czy salonie. Dodatkowy regulator światła (dostępny w zestawie) pozwoli na wygodne sterownanie i przyciemnianie światła.