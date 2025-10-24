Oprawa wisząca Ensis
Lampa wisząca Ensis w kolorze białym, o smukłym nowoczesnym wyglądzie. Dzięki wbudowanym źródłom światła LED daje białe i kolorowe światło, skierowane zarówno na dół jak i na górę (możliwość ustawienia innych kolorów światła na każdą stronę). Może działać samodzielnie (połączenie Bluetooth zapewnia łatwe sterowanie przez aplikację mobilną lub głosowo) lub jako element inteligentnego oświetlenia Philips Hue.
Obecna cena to 1840,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium