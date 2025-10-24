Lampa wisząca Ensis w kolorze białym, o smukłym nowoczesnym wyglądzie. Dzięki wbudowanym źródłom światła LED daje białe i kolorowe światło, skierowane zarówno na dół jak i na górę (możliwość ustawienia innych kolorów światła na każdą stronę). Może działać samodzielnie (połączenie Bluetooth zapewnia łatwe sterowanie przez aplikację mobilną lub głosowo) lub jako element inteligentnego oświetlenia Philips Hue.