White rectangular pendant light with matte finish, suspended by two wires, emitting a subtle pink glow along the underside.

Oprawa wisząca Ensis

Lampa wisząca Ensis w kolorze białym, o smukłym nowoczesnym wyglądzie. Dzięki wbudowanym źródłom światła LED daje białe i kolorowe światło, skierowane zarówno na dół jak i na górę (możliwość ustawienia innych kolorów światła na każdą stronę). Może działać samodzielnie (połączenie Bluetooth zapewnia łatwe sterowanie przez aplikację mobilną lub głosowo) lub jako element inteligentnego oświetlenia Philips Hue.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Zintegrowane źródło światła LED
  • Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Aluminium

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

