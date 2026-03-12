Najlepsza dekoracja na cały rok. Sznur jasnych kolorowych reflektorów umożliwia dopasowanie zewnętrznego wyglądu domu do różnych okazji, pór roku i nastrojów. Girlandy Festavia montowane na stałe można łatwo przedłużyć za pomocą tego 9-metrowego modułu, który zawiera 16 reflektorów odpornych na warunki pogodowe i podłącza się bezpośrednio do bazowej taśmy. Stacjonarne girlandy Festavia można przedłużać maksymalnie do 45 metrów, co pozwala uzyskać jednolity ciąg świateł wzdłuż całego dachu, okapu i podsufitki.

Precyzyjny kolor Chromasync™

9-metrowy przedłużacz z 16 lampami

Każda lampa o jasności 50 lm

Wodoodporne (IP65)

Długi czas użytkowania: 50 000 godzin