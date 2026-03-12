Philips Hue Festavia Girlanda ogrodowa 9 m z 16 diodami, biała - moduł z przedłużeniem

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449,99 zł

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Informacje o Philips Hue Festavia Girlanda ogrodowa 9 m z 16 diodami, biała - moduł z przedłużeniem

Najlepsza dekoracja na cały rok. Sznur jasnych kolorowych reflektorów umożliwia dopasowanie zewnętrznego wyglądu domu do różnych okazji, pór roku i nastrojów. Girlandy Festavia montowane na stałe można łatwo przedłużyć za pomocą tego 9-metrowego modułu, który zawiera 16 reflektorów odpornych na warunki pogodowe i podłącza się bezpośrednio do bazowej taśmy. Stacjonarne girlandy Festavia można przedłużać maksymalnie do 45 metrów, co pozwala uzyskać jednolity ciąg świateł wzdłuż całego dachu, okapu i podsufitki.

  • Precyzyjny kolor Chromasync™
  • 9-metrowy przedłużacz z 16 lampami
  • Każda lampa o jasności 50 lm
  • Wodoodporne (IP65)
  • Długi czas użytkowania: 50 000 godzin

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