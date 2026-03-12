Philips Hue Festavia Girlanda ogrodowa 9 m z 16 diodami, biała - moduł z przedłużeniem
Obecna cena to 539,99 zł
Obecna cena to 539,99 zł
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Informacje o Philips Hue Festavia Girlanda ogrodowa 9 m z 16 diodami, biała - moduł z przedłużeniem
Najlepsza dekoracja na cały rok. Sznur jasnych kolorowych reflektorów umożliwia dopasowanie zewnętrznego wyglądu domu do różnych okazji, pór roku i nastrojów. Girlandy Festavia montowane na stałe można łatwo przedłużyć za pomocą tego 9-metrowego modułu, który zawiera 16 reflektorów odpornych na warunki pogodowe i podłącza się bezpośrednio do bazowej taśmy. Stacjonarne girlandy Festavia można przedłużać maksymalnie do 45 metrów, co pozwala uzyskać jednolity ciąg świateł wzdłuż całego dachu, okapu i podsufitki.
- Precyzyjny kolor Chromasync™
- 9-metrowy przedłużacz z 16 lampami
- Każda lampa o jasności 50 lm
- Wodoodporne (IP65)
- Długi czas użytkowania: 50 000 godzin
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103078544
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- Plastik
Trwałość
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -20°C do +45°C
- Nominalny okres eksploatacji
- 50 000
Ochrona środowiska
- Wilgotność podczas eksploatacji
- 5% <H<75% (nieskraplajacy się)
- Temperatura podczas eksploatacji
- Od -20°C do 45°C
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Zmieniające się kolory (LED)
- Tak
- Odporność na warunki pogodowe
- Tak
Właściwości światła
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
Girlanda/taśma oświetleniowa
- Możliwość przedłużenia
- Tak
- Napięcie wejściowe
- 24V
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Na zewnątrz, Patio
- Typ
- Girlanda
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103078544
- Waga netto
- 0,56 kg
- Waga brutto
- 0,73 kg
- Wysokość
- 72 mm
- Długość
- 186,5 mm
- Szerokość
- 185 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004284803
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)
- G
- Moc
- 13
Wymiary i waga produktu
- Waga netto
- 0,56 kg
- Waga netto
- 1,24 lb
- Długość przewodu
- 9 150
- Długość girlandy
- 9 144 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 800
- Zasilanie sieciowe
- 24 V DC
- Kod IP
- IP65
- Strumień świetlny przy 2700K
- 680
- Numer rejestracji EPREL
- 2423919
- Rozstaw świateł LED (cale)
- 22,4 in
- Rozstaw świateł LED
- 57 cm
- Liczba źródeł światła
- 16
- Klasa ochrony (girlandy)
- III - safe extra low voltage
Źródło światła
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 10.0 lub nowszy, iOS 16 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu
Często zadawane pytania
Czy można przedłużyć girlandę zewnętrzną Festavia po przecięciu sznura z diodami?
Przeciętej girlandy nie da się już przedłużyć. Przedłużenie girlandy jest możliwe wyłącznie za pomocą łącznika znajdującego się na jej końcu.
Jaki jest najlepszy sposób na zamocowanie girlandy zewnętrznej Festavia do fasady budynku albo krawędzi dachu?
Girlanda dostarczana jest w zestawie z wysokiej jakości taśmą samoprzylepną (3M VHB), która umożliwia prosty i bezpieczny montaż. Jeżeli oświetlenie ma być instalowane na dłuższy czas, zaleca się użycie śrub.
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