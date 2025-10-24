Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Pojedyncze źródło światła E27

Pojedyncze źródło światła E27

Korzystając z inteligentnej żarówki E27, rozświetl swój dom barwami. Możliwość wyboru 16 milionów kolorów pozwala nadać domowi nową osobowość. Połączenie z mostkiem Hue umożliwia pełne korzystanie z inteligentnego sterowania oświetleniem i inteligentnych funkcji.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Mostek Hue Bridge jest wymagany
  • 1 x źródło światła E27
  • Białe i kolorowe światło
  • Z możliwością przyciemniania
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    62x110

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay