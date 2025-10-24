Utylizacja produktu

Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi