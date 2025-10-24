Pojedyncze źródło światła E27
Korzystając z inteligentnej żarówki E27, rozświetl swój dom barwami. Możliwość wyboru 16 milionów kolorów pozwala nadać domowi nową osobowość. Połączenie z mostkiem Hue umożliwia pełne korzystanie z inteligentnego sterowania oświetleniem i inteligentnych funkcji.
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- 1 x źródło światła E27
- Białe i kolorowe światło
- Z możliwością przyciemniania
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
62x110