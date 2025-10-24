Pojedyncze źródło światła GU10
Rozświetl swój dom barwami, korzystając z reflektorka punktowego o trzcionku GU10. Wybieraj spośród 16 mln kolorów oraz szerokiej palety białego światła, aby odmienić wnętrze domu i stworzyć wyjątkowy nastrój. Połączenie z mostkiem Hue umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- 1 x źródło światła GU10
- Białe i kolorowe światło
- Z możliwością przyciemniania
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x71