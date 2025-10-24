Rozświetl swój dom barwami, korzystając z reflektorka punktowego o trzcionku GU10. Wybieraj spośród 16 mln kolorów oraz szerokiej palety białego światła, aby odmienić wnętrze domu i stworzyć wyjątkowy nastrój. Połączenie z mostkiem Hue umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.