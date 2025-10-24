Wpuszczana, 5,5-calowa oprawa Xamento typu downlight w kolorze srebrnym świeci milionami kolorów inteligentnego światła i pozwoli Ci urozmaicić szarą codzienność. Lampa posiada klasę szczelności IP44 i nowoczesny design, dzięki czemu pasuje do wnętrza każdej łazienki.