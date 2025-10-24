Reflektor łazienkowy wpuszczany Xamento
Wpuszczana, 5,5-calowa oprawa Xamento typu downlight w kolorze srebrnym świeci milionami kolorów inteligentnego światła i pozwoli Ci urozmaicić szarą codzienność. Lampa posiada klasę szczelności IP44 i nowoczesny design, dzięki czemu pasuje do wnętrza każdej łazienki.
Obecna cena to 389,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- 1 x źródło światła GU10
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Chrom
Materiał
Syntetyk