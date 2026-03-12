Wąska oprawa podtynkowa 170 mm
Informacje o Wąska oprawa podtynkowa 170 mm
Dzięki cienkiemu profilowi smukłe oprawy podtynkowe Philips Hue umożliwiają montaż oświetlenia podtynkowego w dowolnym pomieszczeniu w domu — na przykład w pomieszczeniach z podwieszanym sufitem. Szeroki kąt rozsyłu światła i silny strumień świetlny umożliwiają oświetlenie jeszcze większych powierzchni.
- Regulowane światło białe i kolorowe
- Precyzyjne odwzorowanie kolorów Chromasync™
- 1500 lumenów
- Odporność na wodę i wilgoć (IP44)
- Łączność z mostkiem Hue Bridge i Bluetooth
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103109354
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- Odlew aluminiowy, PC
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 50 000
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Przyciemnianie za pomocą aplikacji Hue i regulatora
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
Właściwości światła
- Kąt rozsyłu światła
- 105
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- ≥80
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- 1
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 120
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Łazienka, Sypialnia, Przedpokój, Kuchnia, Salon, Gabinet, Pracownia
- Styl
- Funkcjonalny
- Typ
- Lampy wpuszczane
Wymiary i waga opakowania
- Waga netto
- 0,34 kg
- Waga brutto
- 0,48 kg
- Wysokość
- 178 mm
- Długość
- 92 mm
- Szerokość
- 217 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004291201
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Moc
- 14
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 12
Wymiary i waga produktu
- Odległość od wgłębienia
- 45 mm
- Całkowita wysokość
- 35 mm
- Całkowita długość
- 170 mm
- Całkowita szerokość
- 170 mm
- Wycięcie w suficie podwieszanym
- 15.5 cm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 1 500
- Technologia źródła światła
- LED
- Barwa światła
- Kolorowe i białe światło (RGBW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła
- E
- Źródło światła w zestawie
- 12
- Kod IP
- IP44 (zasilacz IP20)
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Strumień świetlny przy 2700K
- 980
- Liczba źródeł światła
- 1
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Wet location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
Źródło światła
- Wygląd
- Slim downlight
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 10.0 lub nowszy, iOS 16 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu