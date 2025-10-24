Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (800) + przycisk Hue Smart button

Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (800) + przycisk Hue Smart button

Stwórz wyjątkowy kolorowy nastrój w każdym pokoju dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance z żarówkami E27. Po podłączeniu do dostarczonego w zestawie mostka Hue możesz sterować oświetleniem za pomocą aplikacji, głosu lub przycisku Hue Smart button.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Do 800 lm*
  • Białe i kolorowe światło
  • Mostek Hue Bridge w zestawie
  • Inteligentny przycisk w zestawie
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    60x110

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Wymiary i waga opakowania

Zużycie energii

Serwis

Dane techniczne

Mostek

Źródło światła

Przełącznik

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay