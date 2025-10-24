Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (800) + przycisk Hue Smart button
Stwórz wyjątkowy kolorowy nastrój w każdym pokoju dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance z żarówkami E27. Po podłączeniu do dostarczonego w zestawie mostka Hue możesz sterować oświetleniem za pomocą aplikacji, głosu lub przycisku Hue Smart button.
Obecna cena to 690,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Do 800 lm*
- Białe i kolorowe światło
- Mostek Hue Bridge w zestawie
- Inteligentny przycisk w zestawie
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
60x110