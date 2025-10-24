Zestaw startowy: 3 inteligentne reflektory punktowe GU10 + przycisk Hue Smart button
Stwórz wyjątkowy kolorowy nastrój w każdym pokoju dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance z żarówkami GU10. Po podłączeniu do dostarczonego w zestawie mostka Hue możesz sterować oświetleniem za pomocą aplikacji, głosu lub przycisków Hue Smart button.
Obecna cena to 875,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Białe i kolorowe światło
- Mostek Hue Bridge w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Inteligentny przycisk w zestawie
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x54