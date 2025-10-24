Stwórz wyjątkowy kolorowy nastrój w każdym pokoju dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance z żarówkami GU10. Po podłączeniu do dostarczonego w zestawie mostka Hue możesz sterować oświetleniem za pomocą aplikacji, głosu lub przycisków Hue Smart button.