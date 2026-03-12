B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

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Informacje o B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

Klasyczna forma i nowoczesne zintegrowane oświetlenie Philips Hue. Ciepłe światło białe. Miękkie, ciepłe światło. Tworzy przytulną atmosferę i podkreśla wystrój wnętrza. Płynne przyciemnianie do 2% jasności. Subtelne światło dopasowane do chwili. Wyższa efektywność energetyczna i zgodność z Matter. Integracja z systemami smart home bez barier. Sterowanie aplikacją Hue lub głosem. Prosta obsługa na co dzień. Mostek Hue Bridge rozszerza możliwości. Sterowanie poza domem, automatyzacje i symulacja obecności.

  • Z możliwością przyciemniania do 0,2% jasności
  • Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
  • Przelewy24
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