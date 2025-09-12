Doskonała trwałość bez względu na pogodę

Girlanda ogrodowa Festavia może być użytkowana na zewnątrz przez cały rok — w deszczu, słońcu i śniegu. Nie trzeba ich zdejmować po każdym użyciu — raz zamontowane, mogą zostać już na stałe. Każda kulista żarówka ze wzmocnionego szklanego tworzywa jest odporna na zamoczenie, warunki pogodowe i stłuczenie, ale na wszelki wypadek i tak można ją wymienić!