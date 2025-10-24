Latarnia zewnętrzna Tuar
Rozszerz funkcjonalność Hue do obszaru na zewnątrz. Latarnie Lucca można podłączyć do istniejącego mostka Hue w taki sposób, że możliwe jest korzystanie z funkcji takich jak sterowanie spoza domu, geofencing i harmonogramy. Mostek Hue nie należy do zestawu.
Obecna cena to 595,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- W zestawie z żarówką E27 LED
- Ciepłe białe światło (2700 K)
- Zasilanie sieciowe
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Stal nierdzewna
Materiał
Aluminium