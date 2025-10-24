Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (800)
Odkryj nowe możliwości oświetlenia dzięki zestawowi startowemu światła białego E27 Philips Hue. Podłącz ciepło-białe źródła światła do mostka Hue, który wchodzi w skład zestawu, aby korzystać z funkcji takich, jak bezprzewodowe ściemnianie, procedury i regulatory czasowe.
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Do 800 lm*
- 2 x źródło światła E27
- Ciepłe, białe światło
- Mostek Hue Bridge w zestawie
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
62x110