Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (800)
Zacznij przygodę z inteligentnym oświetleniem dzięki zestawowi startowemu, który składa się z 2 inteligentnych żarówek (zapewniających łagodne białe światło) oraz mostka Philips Hue. Jest to kompletny zestaw, dzięki któremu możesz sterować światłem na wiele sposobów (poprzez aplikacje mobilną, głosowo lub przełącznikiem) i korzystać z wielu funkcji inteligentnego oświetlenia.
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Do 800 lm*
- Delikatne białe światło
- Prosta konfiguracja
- Mostek Hue Bridge w zestawie
Steruj światłem będąc poza domem
Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych świateł, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.
Niech światło Cię przywita
Ustaw oświetlenie Philips Hue tak, aby wykrywało Twoją obecność, gdy tylko zbliżasz się do domu - światło włączy się automatycznie. Zapewnij sobie komforty i wygodę, korzystając łatwej z automatyzacji oświetlenia za pomocą aplikacji mobilnej Philips Hue.
Stwórz wrażenie obecności w domu
Aplikacja Philips Hue umożliwia stworzenie harmonogramu automatycznego włączania i wyłączania się światła. Uruchom wybrane ustawienia, gdy będziesz poza domem - inteligentne światła będą włączały się o wybranych porach, tak aby stworzyć wrażenie Twojej obecności w domu, nawet gdy Cię tam nie ma.
Steruj oświetleniem za pomocą głosu
Po podłączeniu świateł do mostka Hue możesz zsynchronizować je z rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i Asystentem Google, umożliwiającymi sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Proste polecenia głosowe pozwalają na włączanie i wyłączanie świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
61x110