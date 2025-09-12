Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (800)

Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (800)

Zacznij przygodę z inteligentnym oświetleniem dzięki zestawowi startowemu, który składa się z 2 inteligentnych żarówek (zapewniających łagodne białe światło) oraz mostka Philips Hue. Jest to kompletny zestaw, dzięki któremu możesz sterować światłem na wiele sposobów (poprzez aplikacje mobilną, głosowo lub przełącznikiem) i korzystać z wielu funkcji inteligentnego oświetlenia.

Najważniejsze cechy produktu

  • White
  • Do 800 lm*
  • Delikatne białe światło
  • Prosta konfiguracja
  • Mostek Hue Bridge w zestawie
Steruj światłem będąc poza domem

Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych świateł, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.

Niech światło Cię przywita

Ustaw oświetlenie Philips Hue tak, aby wykrywało Twoją obecność, gdy tylko zbliżasz się do domu - światło włączy się automatycznie. Zapewnij sobie komforty i wygodę, korzystając łatwej z automatyzacji oświetlenia za pomocą aplikacji mobilnej Philips Hue.

Stwórz wrażenie obecności w domu

Aplikacja Philips Hue umożliwia stworzenie harmonogramu automatycznego włączania i wyłączania się światła. Uruchom wybrane ustawienia, gdy będziesz poza domem - inteligentne światła będą włączały się o wybranych porach, tak aby stworzyć wrażenie Twojej obecności w domu, nawet gdy Cię tam nie ma.

Steruj oświetleniem za pomocą głosu

Po podłączeniu świateł do mostka Hue możesz zsynchronizować je z rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i Asystentem Google, umożliwiającymi sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Proste polecenia głosowe pozwalają na włączanie i wyłączanie świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    61x110

Właściwości światła

Zużycie energii

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

