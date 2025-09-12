Stwórz wrażenie obecności w domu

Aplikacja Philips Hue umożliwia stworzenie harmonogramu automatycznego włączania i wyłączania się światła. Uruchom wybrane ustawienia, gdy będziesz poza domem - inteligentne światła będą włączały się o wybranych porach, tak aby stworzyć wrażenie Twojej obecności w domu, nawet gdy Cię tam nie ma.