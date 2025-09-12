* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (800) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch
Zacznij przygodę z inteligentnym oświetleniem dzięki zestawowi startowemu, który składa się z 3 inteligentnych żarówek LED (zapewniających łagodne białe światło), mostka Philips Hue (serce systemu inteligentnego oświetlenia) oraz bezprzewodowego regulatora przyciemniania. Jest to kompletny zestaw, dzięki któremu możesz sterować światłem na wiele sposobów (poprzez aplikacje mobilną, głosowo lub przełącznikiem) i korzystać z wielu funkcji systemu Hue.
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Do 800 lm*
- Ciepłe, białe światło
- Mostek Hue Bridge w zestawie
Steruj światłem będąc poza domem
Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych świateł, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.
Niech światło Cię przywita
Ustaw oświetlenie Philips Hue tak, aby wykrywało Twoją obecność, gdy tylko zbliżasz się do domu - światło włączy się automatycznie. Zapewnij sobie komforty i wygodę, korzystając łatwej z automatyzacji oświetlenia za pomocą aplikacji mobilnej Philips Hue.
Stwórz wrażenie obecności w domu
Aplikacja Philips Hue umożliwia stworzenie harmonogramu automatycznego włączania i wyłączania się światła. Uruchom wybrane ustawienia, gdy będziesz poza domem - inteligentne światła będą włączały się o wybranych porach, tak aby stworzyć wrażenie Twojej obecności w domu, nawet gdy Cię tam nie ma.
Steruj oświetleniem za pomocą głosu
Po podłączeniu świateł do mostka Hue możesz zsynchronizować je z rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i Asystentem Google, umożliwiającymi sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Proste polecenia głosowe pozwalają na włączanie i wyłączanie świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.
Umieść regulator przyciemniania w dowolnym miejscu
Regulator przyciemniania Philips Hue, jeśli zamontujesz go na ścianie (lub każdej innej płaskiej powierzchni), może być używany jako zwykły wyłącznik światła z fukncją przyciemniania. Łatwy montaż zapewniają dołączone taśmy samoprzylepne i śruby. Możesz używać go także jako przenośny pilot do sterowania światłem, co zapewnia większy komfort i wygodę.
