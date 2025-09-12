Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White Zestaw startowy E27

Zestaw startowy E27

Odkryj nowe możliwości oświetlenia dzięki zestawowi startowemu światła białego E27 Philips Hue. Podłącz ciepło-białe źródła światła do mostka Hue, który wchodzi w skład zestawu, aby korzystać z funkcji takich, jak bezprzewodowe ściemnianie, procedury i regulatory czasowe.

Najważniejsze cechy produktu

  • White
  • 3 x źródło światła E27
  • Ciepłe, białe światło
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
  • Mostek Hue Bridge w zestawie
Stwórz wrażenie obecności w domu

Stwórz wrażenie obecności w domu

Aplikacja Philips Hue umożliwia stworzenie harmonogramu automatycznego włączania i wyłączania się światła. Uruchom wybrane ustawienia, gdy będziesz poza domem - inteligentne światła będą włączały się o wybranych porach, tak aby stworzyć wrażenie Twojej obecności w domu, nawet gdy Cię tam nie ma.

Niech światło Cię przywita

Niech światło Cię przywita

Ustaw oświetlenie Philips Hue tak, aby wykrywało Twoją obecność, gdy tylko zbliżasz się do domu - światło włączy się automatycznie. Zapewnij sobie komforty i wygodę, korzystając łatwej z automatyzacji oświetlenia za pomocą aplikacji mobilnej Philips Hue.

Steruj światłem będąc poza domem

Steruj światłem będąc poza domem

Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych świateł, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.

Rozjaśniaj i przyciemniaj światło

Rozjaśniaj i przyciemniaj światło

Regulator przyciemniania Philips Hue umożliwia dopasowanie intensywności światła do Twojego nastroju i wykonywanej czynności, poprzez łatwe przyciemnianie i rozjaśnianie oświetlenia.

Steruj oświetleniem za pomocą głosu

Steruj oświetleniem za pomocą głosu

Po podłączeniu świateł do mostka Hue możesz zsynchronizować je z rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i Asystentem Google, umożliwiającymi sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Proste polecenia głosowe pozwalają na włączanie i wyłączanie świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.

Mostek Philips Hue - inteligentne centrum dowodzenia

Mostek Philips Hue - inteligentne centrum dowodzenia

Mostek Philips Hue jest sercem inteligentnego oświetlenia Hue - steruje działaniem całego systemu, komunikując się z inteligentnymi żarówkami, lampami, akcesoriami oraz aplikacją Hue, a tym samym zapewnia ich płynną współpracę. Umożliwia również działanie wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia, takich jak synchronizacja światła z domowymi multimediami (film, gra, muzyka), harmonogramy i automatyzacja włączania się i wyłączania się światła czy współdziałanie z innymi systemami smart home.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

