Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Zewnętrzne źródło zasilania 100 W

Zewnętrzne źródło zasilania 100 W

Oświetl całą przestrzeń na zewnątrz inteligentnym światłem dzięki zewnętrznemu zasilaczowi, który pozwala połączyć różnego rodzaju światła do max. wartości 100 W. Możesz podłączyć dwa kable (do 30 metrów) z dowolnym niskonapięciowym oświetleniem zewnętrznym Philips Hue na każdym złączu.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • Przedłużacz
  • Moc do 100 W
  • Czarny
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Czarny

  • Materiał

    Syntetyk

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay