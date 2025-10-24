Zewnętrzne źródło zasilania 100 W
Oświetl całą przestrzeń na zewnątrz inteligentnym światłem dzięki zewnętrznemu zasilaczowi, który pozwala połączyć różnego rodzaju światła do max. wartości 100 W. Możesz podłączyć dwa kable (do 30 metrów) z dowolnym niskonapięciowym oświetleniem zewnętrznym Philips Hue na każdym złączu.
Obecna cena to 275,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- Przedłużacz
- Moc do 100 W
- Czarny
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Syntetyk