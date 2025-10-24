Oświetl całą przestrzeń na zewnątrz inteligentnym światłem dzięki zewnętrznemu zasilaczowi, który pozwala połączyć różnego rodzaju światła do max. wartości 100 W. Możesz podłączyć dwa kable (do 30 metrów) z dowolnym niskonapięciowym oświetleniem zewnętrznym Philips Hue na każdym złączu.