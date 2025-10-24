Zestaw startowy: taśma LED Hue Flux 3 m + Bridge Pro
Rozpocznij przygodę z inteligentnym oświetleniem w prosty sposób z zestawem startowym, w którym znajdziesz taśmę LED Philips Hue Flux i mostek Hue Bridge Pro do inteligentnego domu. Dekoruj i rozświetlaj wnętrza najczystszymi tonami białego światła i idealnie dobranymi kolorami Chromasync™. Przycinaj, wykorzystuj ponownie lub przedłużaj taśmy LED, by dopasowywać ją do każdej przestrzeni. Zaawansowane mostek Bridge Pro z ultraszybkim procesorem zapewnia szybsze działanie, większą wydajność i funkcje oparte na AI. Steruj oświetleniem za pomocą wyróżnionej nagrodami aplikacji Hue i poleceń głosowych przez asystenta.
Najważniejsze cechy produktu
- Możliwość dostosowania scen i efektów
- Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
- Jasne, prawdziwie białe światło
- Dodaj ponad 150 opraw i 50 akcesoriów
- Dzięki MotionAware™ światła stają się czujnikami
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Kolor(y)
Multi Color
Materiał
Silikon