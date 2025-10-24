Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Zestaw startowy: taśma LED Hue Flux 3 m + Bridge Pro

Zestaw startowy: taśma LED Hue Flux 3 m + Bridge Pro

Rozpocznij przygodę z inteligentnym oświetleniem w prosty sposób z zestawem startowym, w którym znajdziesz taśmę LED Philips Hue Flux i mostek Hue Bridge Pro do inteligentnego domu. Dekoruj i rozświetlaj wnętrza najczystszymi tonami białego światła i idealnie dobranymi kolorami Chromasync™. Przycinaj, wykorzystuj ponownie lub przedłużaj taśmy LED, by dopasowywać ją do każdej przestrzeni. Zaawansowane mostek Bridge Pro z ultraszybkim procesorem zapewnia szybsze działanie, większą wydajność i funkcje oparte na AI. Steruj oświetleniem za pomocą wyróżnionej nagrodami aplikacji Hue i poleceń głosowych przez asystenta.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • Możliwość dostosowania scen i efektów
  • Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
  • Jasne, prawdziwie białe światło
  • Dodaj ponad 150 opraw i 50 akcesoriów
  • Dzięki MotionAware™ światła stają się czujnikami
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Kolor(y)

    Multi Color

  • Materiał

    Silikon

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Girlanda/taśma oświetleniowa

Różne

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Serwis

Dane techniczne

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay