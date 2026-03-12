Zestaw: 4 czarne reflektory Myliving Runner + Żarówki GU10 z możliwością zmiany kolorów
Cena zestawu wynosi 1338,26 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 1486,96 zł
Cena zestawu wynosi 1338,26 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 1486,96 zł
Wyprzedaż
W magazynie
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Informacje o Zestaw: 4 czarne reflektory Myliving Runner + Żarówki GU10 z możliwością zmiany kolorów
Wzbogać swój wystrój z zestawem 4 czarnych reflektorów Philips Myliving Runner, w komplecie z żarówkami Hue GU10 z możliwością zmiany kolorów. Idealne do każdego współczesnego wnętrza.
- Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
- Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
- Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514874572
Informacje o produkcie
- Reflektory punktowe sufitowe i ścienne Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Runner 4 x
- 1
- Hue White and color ambiance Inteligentny reflektor punktowy GU10 (2 szt.)
- 2