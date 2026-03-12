Kinkiet Buzzard czarny + Żarówka GU10 białe światło
Cena zestawu wynosi 325,78 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 361,98 zł
Cena zestawu wynosi 325,78 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 361,98 zł
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Informacje o Kinkiet Buzzard czarny + Żarówka GU10 białe światło
Wzbogać swój wystrój z kinkietem Philips Nightingale, w komplecie z żarówką Hue GU10 emitującą białe światło. Elegancka i nowoczesna.
- Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
- Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
- Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514874640
Informacje o produkcie
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