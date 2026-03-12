Pakiet: reflektory punktowe Lily + czujnik zewnętrzny
Cena zestawu wynosi 1781,09 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 1978,99 zł
Cena zestawu wynosi 1781,09 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 1978,99 zł
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Informacje o Pakiet: reflektory punktowe Lily + czujnik zewnętrzny
Oświetl przestrzeń zewnętrzną kolorowym światłem za pomocą reflektorów punktowych Lily, a dzięki dołączonemu czujnikowi zewnętrznemu światła mogą włączać się automatycznie, witając Ciebie i Twoich gości.
- Światło białe i kolorowe
- Ruchome reflektory punktowe
- Włącznie świateł ruchem
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871267
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Zewnętrzny reflektor Lily
- 1
- Hue Czujnik zewnętrzny
- 1
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