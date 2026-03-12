Pakiet: Lampa podłogowa Signe gradient + mostek Hue Bridge
Cena zestawu wynosi 1527,98 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 1909,98 zł
Cena zestawu wynosi 1527,98 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 1909,98 zł
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Informacje o Pakiet: Lampa podłogowa Signe gradient + mostek Hue Bridge
Błyskawicznie wyczaruj piękną atmosferę. Lampa podłogowa Signe gradient oświetla ściany różnymi kolorami, a po zainstalowaniu mostka Hue Bridge można korzystać z pełnego zestawu funkcji inteligentnego oświetlenia.
- Łączy białe i kolorowe światło
- Odmień wnętrze światłem
- Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871175
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Lampa podłogowa Signe gradient
- 1
- Hue Bridge
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