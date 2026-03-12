Pakiet: żarówka GU10 white ambiance + moduł przełącznika naściennego

Wyprzedaż
Zbliżenie przedniej części produktu Pakiet: żarówka GU10 white ambiance + moduł przełącznika naściennego
W magazynie
  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Informacje o Pakiet: żarówka GU10 white ambiance + moduł przełącznika naściennego

Moduł przełącznika naściennego pozwala sterować inteligentnym oświetleniem przy użyciu istniejącego przełącznika naściennego — a żarówki GU10 zapewnią idealny odcień światła białego w ciepłych i ziemnych temperaturach barwowych.

  • Białe światło ciepłe do zimnego
  • Inteligentny przełącznik do każdego źródła świata
  • Wymagany mostek Hue Bridge
  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay