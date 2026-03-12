Pakiet: żarówka GU10 white ambiance + moduł przełącznika naściennego
Cena zestawu wynosi 421,20 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 468,00 zł
Cena zestawu wynosi 421,20 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 468,00 zł
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Informacje o Pakiet: żarówka GU10 white ambiance + moduł przełącznika naściennego
Moduł przełącznika naściennego pozwala sterować inteligentnym oświetleniem przy użyciu istniejącego przełącznika naściennego — a żarówki GU10 zapewnią idealny odcień światła białego w ciepłych i ziemnych temperaturach barwowych.
- Białe światło ciepłe do zimnego
- Inteligentny przełącznik do każdego źródła świata
- Wymagany mostek Hue Bridge
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871205
Informacje o produkcie
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