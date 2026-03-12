Pakiet: żarówka GU10 do białego oświetlenia ambientowego + mostek Hue Bridge
Cena zestawu wynosi 654,39 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 817,99 zł
Cena zestawu wynosi 654,39 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 817,99 zł
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Informacje o Pakiet: żarówka GU10 do białego oświetlenia ambientowego + mostek Hue Bridge
Odblokuj zupełnie nowe możliwości inteligentnego oświetlenia. Mostek Hue Bridge i żarówki GU10 zapewnią odpowiedni odcień ciepłego do chłodnego białego światła — automatycznie o każdej porze dnia.
- Białe światło ciepłe do zimnego
- Dodaj do 50 punktów światła
- Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871182
Informacje o produkcie
- Hue White ambiance Inteligentny reflektor punktowy GU10 (2 szt.)
- 2
- Hue Bridge
- 1