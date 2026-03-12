Pakiet: żarówka GU10 do białego oświetlenia ambientowego + mostek Hue Bridge

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Informacje o Pakiet: żarówka GU10 do białego oświetlenia ambientowego + mostek Hue Bridge

Odblokuj zupełnie nowe możliwości inteligentnego oświetlenia. Mostek Hue Bridge i żarówki GU10 zapewnią odpowiedni odcień ciepłego do chłodnego białego światła — automatycznie o każdej porze dnia.

  • Białe światło ciepłe do zimnego
  • Dodaj do 50 punktów światła
  • Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
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