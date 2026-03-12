Zestaw: 3 czarne reflektory Pongee + Żarówki GU10 z możliwością zmiany kolorów

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Informacje o Zestaw: 3 czarne reflektory Pongee + Żarówki GU10 z możliwością zmiany kolorów

Rozświetl swoje wnętrze z klasą, wybierając zestaw 3 czarnych reflektorów Philips Pongee, wyposażonych w żarówki Hue GU10 z możliwością zmiany kolorów.

  • Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
  • Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
  • Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
  • Przelewy24
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