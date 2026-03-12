Reflektor Puled czarny + Żarówka GU10 z możliwością zmiany kolorów
Cena zestawu wynosi 472,39 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 524,88 zł
Cena zestawu wynosi 472,39 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 524,88 zł
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Informacje o Reflektor Puled czarny + Żarówka GU10 z możliwością zmiany kolorów
Rozświetl swoją przestrzeń czarnym reflektorem Philips Puled, wyposażonym w żarówkę Hue GU10 z możliwością zmiany kolorów. Kompaktowy i dynamiczny.
- Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
- Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
- Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514874626
Informacje o produkcie
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