Reflektor Puled czarny + Żarówka GU10 białe światło
Cena zestawu wynosi 283,39 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 314,88 zł
Cena zestawu wynosi 283,39 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 314,88 zł
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Informacje o Reflektor Puled czarny + Żarówka GU10 białe światło
Rozjaśnij swój dom czarnym reflektorem Philips Puled, wyposażonym w żarówkę Hue GU10 emitującą białe światło. Elegancki i wydajny.
- Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
- Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
- Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514874633
Informacje o produkcie
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