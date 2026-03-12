Reflektor Puled czarny + Żarówka GU10 białe światło

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Informacje o Reflektor Puled czarny + Żarówka GU10 białe światło

Rozjaśnij swój dom czarnym reflektorem Philips Puled, wyposażonym w żarówkę Hue GU10 emitującą białe światło. Elegancki i wydajny.

  • Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
  • Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
  • Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
  • Przelewy24
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