Zestaw: Trzy czujniki kontaktu Secure + czujnik ruchu + mostek Hue Bridge

Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw: 3 czujniki kontaktu Secure + czujnik ruchu + mostek Hue Bridge
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Informacje o Zestaw: Trzy czujniki kontaktu Secure + czujnik ruchu + mostek Hue Bridge

Dowiedz się, co dzieje się w Twoim domu dzięki trzem czujnikom kontaktu, czujnikowi ruchu i mostkowi Hue Bridge. Ustaw czujniki w taki sposób, aby wysyłały natychmiastowe powiadomienia o wykryciu ruchu na urządzenie mobilne - i podejmuj działania z Centrum bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue.

  • Zawiera mostek Hue Bridge
  • Trzy czujniki kontaktu Secure
  • Jeden czujnik wewnętrzny
  • Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue
  • Przelewy24
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