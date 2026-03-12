Dowiedz się, co dzieje się w Twoim domu dzięki trzem czujnikom kontaktu, czujnikowi ruchu i mostkowi Hue Bridge. Ustaw czujniki w taki sposób, aby wysyłały natychmiastowe powiadomienia o wykryciu ruchu na urządzenie mobilne - i podejmuj działania z Centrum bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue.

Zawiera mostek Hue Bridge

Trzy czujniki kontaktu Secure

Jeden czujnik wewnętrzny

Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue