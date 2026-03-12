Dowiedz się, co dzieje się w Twoim domu dzięki dwóm czujnikom kontaktu, czujnikowi ruchu, trzem żarówkom White E27 i mostkowi Hue Bridge. Ustaw czujniki w taki sposób, aby wysyłały natychmiastowe powiadomienie o wykryciu ruchu na Twoje urządzenie mobline - i uruchom alarm świetlny z Centrum bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue.

Natychmiastowe bezprzewodowe przyciemnianie

zawiera mostek Hue Bridge, Biała żarówka

Dwa czujniki kontaktu Secure

Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue