Zestaw: 2 czujniki kontkatu Secure + czujnik ruchu + 3 białe inteligentne żarówki E27/E26 + mostek Hue Bridge
Obecna cena to 1076,99 zł
Obecna cena to 1076,99 zł
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Informacje o Zestaw: 2 czujniki kontkatu Secure + czujnik ruchu + 3 białe inteligentne żarówki E27/E26 + mostek Hue Bridge
Dowiedz się, co dzieje się w Twoim domu dzięki dwóm czujnikom kontaktu, czujnikowi ruchu, trzem żarówkom White E27 i mostkowi Hue Bridge. Ustaw czujniki w taki sposób, aby wysyłały natychmiastowe powiadomienie o wykryciu ruchu na Twoje urządzenie mobline - i uruchom alarm świetlny z Centrum bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue.
- Natychmiastowe bezprzewodowe przyciemnianie
- zawiera mostek Hue Bridge, Biała żarówka
- Dwa czujniki kontaktu Secure
- Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514870949
Informacje o produkcie
- Hue Czujnik kontaktu Secure
- 1
- Hue Czujnik ruchu Hue Motion sensor
- 1
- Hue Bridge
- 1
- Hue White Inteligentna żarówka A60 E27 - 800 (3 szt.)
- 1