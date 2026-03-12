Zestaw: 2 czujniki kontkatu Secure + czujnik ruchu + 3 białe inteligentne żarówki E27/E26 + mostek Hue Bridge

Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw: 2 czujniki kontaktu Secure + czujnik ruchu + 3 białe inteligentne żarówki E27 + mostek Hue Bridge
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Informacje o Zestaw: 2 czujniki kontkatu Secure + czujnik ruchu + 3 białe inteligentne żarówki E27/E26 + mostek Hue Bridge

Dowiedz się, co dzieje się w Twoim domu dzięki dwóm czujnikom kontaktu, czujnikowi ruchu, trzem żarówkom White E27 i mostkowi Hue Bridge. Ustaw czujniki w taki sposób, aby wysyłały natychmiastowe powiadomienie o wykryciu ruchu na Twoje urządzenie mobline - i uruchom alarm świetlny z Centrum bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue.

  • Natychmiastowe bezprzewodowe przyciemnianie
  • zawiera mostek Hue Bridge, Biała żarówka
  • Dwa czujniki kontaktu Secure
  • Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue
  • Przelewy24
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