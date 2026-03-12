Dowiedz się, co dzieje się w Twoim domu dzięki czterem czujnikom kontaktu, dwóm czujnikom ruchu i mostkowi Hue Bridge. Ustaw czujniki w taki sposób, aby wysyłały natychmiastowe powiadomienia o wykryciu ruchu na urządzenie mobilne - i podejmuj działania w Centrum bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue.

Zawiera mostek Hue Bridge

Cztery czujniki kontaktu

Dwa wewnętrzne czujniki

Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue