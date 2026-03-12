Zestaw: 4 czujniki kontaktu Secure + 2 czujniki ruchu + mostek Hue Bridge
Obecna cena to 1435,99 zł
Obecna cena to 1435,99 zł
W magazynie
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Informacje o Zestaw: 4 czujniki kontaktu Secure + 2 czujniki ruchu + mostek Hue Bridge
Dowiedz się, co dzieje się w Twoim domu dzięki czterem czujnikom kontaktu, dwóm czujnikom ruchu i mostkowi Hue Bridge. Ustaw czujniki w taki sposób, aby wysyłały natychmiastowe powiadomienia o wykryciu ruchu na urządzenie mobilne - i podejmuj działania w Centrum bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue.
- Zawiera mostek Hue Bridge
- Cztery czujniki kontaktu
- Dwa wewnętrzne czujniki
- Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514870932
Informacje o produkcie
- Hue Czujnik kontaktu Secure
- 2
- Hue Czujnik ruchu Hue Motion sensor
- 2
- Hue Bridge
- 1