Zestaw: 4 czujniki kontaktu Secure + 2 czujniki ruchu + mostek Hue Bridge

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Informacje o Zestaw: 4 czujniki kontaktu Secure + 2 czujniki ruchu + mostek Hue Bridge

Dowiedz się, co dzieje się w Twoim domu dzięki czterem czujnikom kontaktu, dwóm czujnikom ruchu i mostkowi Hue Bridge. Ustaw czujniki w taki sposób, aby wysyłały natychmiastowe powiadomienia o wykryciu ruchu na urządzenie mobilne - i podejmuj działania w Centrum bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue.

  • Zawiera mostek Hue Bridge
  • Cztery czujniki kontaktu
  • Dwa wewnętrzne czujniki
  • Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue
  • Przelewy24
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