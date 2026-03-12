Zestaw: Kamera przewodowa Secure + Inteligentna Żarówka E27/E26 Color + Mostek Hue Bridge

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Informacje o Zestaw: Kamera przewodowa Secure + Inteligentna Żarówka E27/E26 Color + Mostek Hue Bridge

Miej oko na swój dom, gdziekolwiek będziesz, dzięki przewodowej kamerze Secure, kolorowej inteligentnej żarówce E27 i mostkowi Philips Hue Bridge, który odblokowuje dostęp do pełnego pakietu funkcji inteligentnego oświetlenia. Zyskaj dostęp do transmisji na żywo w rozdzielczości 1080p HD, włącz światło lub wyślij alert na urządzenie mobilne po wykryciu ruchu, a nawet uruchom alarm dźwiękowy - jednym dotknięciem w aplikacji Hue.

  • Natychmiastowe bezprzewodowe przyciemnianie
  • zawiera mostek Hue Bridge
  • Biała i kolorowa żarówka
  • Kamera Secure z wideo w rozdzielczości 1080p HD
  • Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue
  • Przelewy24
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