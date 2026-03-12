Zestaw: Kamera przewodowa Secure + Inteligentna Żarówka E27/E26 Color + Mostek Hue Bridge
Obecna cena to 1268,98 zł
Obecna cena to 1268,98 zł
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Informacje o Zestaw: Kamera przewodowa Secure + Inteligentna Żarówka E27/E26 Color + Mostek Hue Bridge
Miej oko na swój dom, gdziekolwiek będziesz, dzięki przewodowej kamerze Secure, kolorowej inteligentnej żarówce E27 i mostkowi Philips Hue Bridge, który odblokowuje dostęp do pełnego pakietu funkcji inteligentnego oświetlenia. Zyskaj dostęp do transmisji na żywo w rozdzielczości 1080p HD, włącz światło lub wyślij alert na urządzenie mobilne po wykryciu ruchu, a nawet uruchom alarm dźwiękowy - jednym dotknięciem w aplikacji Hue.
- Natychmiastowe bezprzewodowe przyciemnianie
- zawiera mostek Hue Bridge
- Biała i kolorowa żarówka
- Kamera Secure z wideo w rozdzielczości 1080p HD
- Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871342
Informacje o produkcie
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