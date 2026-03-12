Miej oko na swój dom, gdziekolwiek będziesz, dzięki przewodowej kamerze Secure, kolorowej inteligentnej żarówce E27 i mostkowi Philips Hue Bridge, który odblokowuje dostęp do pełnego pakietu funkcji inteligentnego oświetlenia. Zyskaj dostęp do transmisji na żywo w rozdzielczości 1080p HD, włącz światło lub wyślij alert na urządzenie mobilne po wykryciu ruchu, a nawet uruchom alarm dźwiękowy - jednym dotknięciem w aplikacji Hue.

Natychmiastowe bezprzewodowe przyciemnianie

zawiera mostek Hue Bridge

Biała i kolorowa żarówka

Kamera Secure z wideo w rozdzielczości 1080p HD

Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue