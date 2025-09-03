Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Żarówka Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W

Nowość

Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W

Wkrocz do świata inteligentnego oświetlenia z tą żarówką Philips Hue Essential, oferującą pełną gamę kolorów i światło białe z możliwością regulacji, które można łatwo dostosować — od ciepłego i przytulnego po jasną biel. Stwórz idealny nastrój za pomocą płynnego ściemniania, milionów kolorów i biblioteki scen świetlnych zaprojektowanych przez naszych ekspertów — lub stwórz własne! Zgodna ze wszystkimi produktami Philips Hue.

Lampa

Barwa światła

Model

Opakowanie

Kształt

Najważniejsze cechy produktu

  • Do 345 lumenów
  • Światło białe od ciepłego do zimnego (2200–6500 K)
  • Z możliwością przyciemniania do 2%​ jasności
  • Essential, kolorowe
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Łatwe sterowanie dzięki połączniu Bluetooth

Łatwe sterowanie dzięki połączniu Bluetooth

Łatwo włączaj, wyłączaj, przyciemniaj i zmieniaj światła dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue Bluetooth (dostępna na iOS i Android). Aplikacja pozwala sterować max 10 punktami świetlnymi (żarówki i lampy Philips Hue) w jednym pomieszczeniu.

Steruj oświetleniem za pomocą głosu*

Steruj oświetleniem za pomocą głosu*

Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.

Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła

Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła

Odmień swój dom dzięki palecie 16 milionów kolorów światła - łatwo i szybko wykreuj atmosferę dopasowaną do każdej okazji. Za pomocą jednego dotknięcia możesz stworzyć odświętny nastrój idealny na domowe przyjęcie, zmienić salon w salę kinową, odmienić wygląd domu za pomocą różnych barw światła i wiele więcej.

Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge

Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge

Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

  • Ściemnialna

    Tak

Wymiary źródła światła

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

