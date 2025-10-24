Inteligentna żarówka A60 B22
Ta inteligentna żarówka A60 jest połączeniem stylu vintage z nowoczesnymi funkcjami. Ta żarówka LED posiada klasyczny kształt, zwinięty wewnętrzny żarnik, podstawę B22 oraz funkcję ściemniania i regulacji temperaturę barwowej światła białego.
Najważniejsze cechy produktu
- Żarówka White Ambiance
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Białe ciepłe do chłodnego
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
60x114