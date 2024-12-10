Pełny przewodnik po rozwiązaniach Hue In-Wall

Philips Hue oferuje cztery produkty do montażu w ścianie, które zapewniają elastyczną i inteligentną kontrolę nad oświetleniem. Mimo że mogą wyglądać podobnie, każdy z nich działa inaczej w zależności od rodzaju posiadanego oświetlenia i okablowania.

W tym przewodniku opisano wszystkie cztery produkty, porównano je oraz podano szczegółowe informacje dotyczące instalacji, zgodności i rozwiązywania problemów.

1. Moduły Smart light (dwie wersje)

Te moduły współpracują z Philips Hue i innymi inteligentnymi światłami Zigbee i umożliwiają sterowanie nimi za pomocą istniejącego przełącznika ściennego bez konieczności odłączania zasilania żarówek.

1A. Moduł przełącznika ściennego przewodowego (wersja przewodowa)

Oświetlenie Hue będzie zawsze w zasięgu ręki. Wymień tradycyjny przełącznik ścienny na inteligentny, aby łatwo sterować scenami oświetleniowymi Hue, pomieszczeniami/strefami i automatyzacją, a jednocześnie zapewnić stałe zasilanie inteligentnych żarówek.

Główne cechy

Współpracuje z produktami Hue i innym zgodnym inteligentnym oświetleniem Zigbee

Wymaga Hue Bridge

Działa z przełącznikami kołyskowymi, dźwigniowymi i przyciskowymi

Wystarczy zainstalować raz, nie ma potrzeby wymiany baterii

Wymaga neutralnego przewodu

Uwagi dotyczące zgodności

Produkt jest niezgodny z następującymi elementami:

Istniejące ściemniacze obrotowe

Połączone płytki gniazda/ramka przełącznika

Światła nieinteligentne

Najważniejsze informacje o instalacji

Wymaga okablowania do puszki ściennej:

o 1-2 x przewód obciążeniowy (w zależności od tego, czy przełącznik jest pojedynczy, czy podwójny)

o Przewód neutralny

o 2 x przewód liniowy

W zestawie znajduje się 5-stykowe złącze wtykowe, które pozwala na podłączenie do sieci elektrycznej

Odpowiednia średnica przewodu i długość taśmy dla dostarczonego złącza łączącego:

· Przekrój przewodu: lity: od 0,75 do 4 mm²

· Długość odizolowanego przewodu: 11 mm

Postępuj zgodnie z procesem rejestracji w aplikacji Hue

1B. Moduł przełącznika ściennego zasilanego z baterii (wersja z baterią)

Zapewnia takie same korzyści w zakresie inteligentnego sterowania oświetleniem jak wersja przewodowa , ale nie wymaga przewodu neutralnego.

Główne cechy

Zasilany bateryjnie (nie wymaga okablowania), typ baterii CR2450

Współpracuje z Hue i innymi inteligentnymi światłami Zigbee

Wymaga Hue Bridge

Żywotność baterii: co najmniej 5 lat (w aplikacji Hue wyświetlany jest alert o niskim poziomie naładowania baterii)

Notatki dotyczące zgodności

Działa z przełącznikami kołyskowymi, dźwigniowymi i przyciskowymi

Niekompatybilny z przełącznikami wyposażonymi w ściemniacze lub połączonymi płytkami gniazda/ramki wyłącznika

Współpracuje z instalacjami schodowymi 2- i 3-punktowymi, pod warunkiem że pozostałe przełączniki również są podłączone do modułów

Najważniejsze informacje instalacyjne

Nie wymaga przewodu neutralnego – działa z istniejącą instalacją w ścianie

Przed rozpoczęciem prac elektrycznych, w tym demontażem przełącznika, należy wyłączyć bezpiecznik

Do utrzymania zasilania żarówek smart należy użyć dołączonego złącza wciskanego

Nie przedłużaj dołączonych przewodów

dołączonych przewodów Moduł może migać, jeśli przewody stykają się podczas instalacji — jest to normalne

Zakończ instalację fizyczną przed dodaniem jej do aplikacji Hue

2. Przewodowy przełącznik (dwie wersje: wyłącznik lub ściemniacz) – do tradycyjnych źródeł światła

Produkt przeznaczony do tradycyjnych żarówek, który włącza je do ekosystemu Hue.

Dodaje inteligentne sterowanie włącz/wyłącz lub przyciemnianie do nieinteligentnych źródeł światła.

Główne cechy

Wersja z wyłącznikiem → do źródeł bez możliwości przyciemniania

Wersja ze ściemniaczem → do źródeł z możliwością przyciemniania

Obsługa Bluetooth (ograniczona, sprawdź tutaj)

(ograniczona, sprawdź tutaj) Kompatybilny z Matter (jako źródło światła)

(jako źródło światła) Dostępne w wersjach 1- lub 2-kanałowych (tylko wł./wył.):

1 kanał steruje jedną grupą świateł (pojedynczy przełącznik), a 2 kanały sterują dwiema grupami niezależnie – z poziomu przełącznika lub aplikacji Hue. Przykład: w wersji podwójnej jeden klawisz steruje światłem w salonie, drugi w jadalni. Wersja przewodowa Dimmer Switch jest obecnie dostępna w wariancie 1-kanałowym.

Notatki dotyczące zgodności

Nieprzeznaczone dla:

Nie należy mieszać różnych typów obciążenia na jednym przełączniku przewodowym

Nie jest kompatybilny z mechanizmami obrotowego modułu Dimmer Switch

Wymagane okablowanie

Wyłącznik → wymaga przewodu neutralnego

Dimmer Switch → działa z przewodem neutralnym lub bez niego (zalecany przewód neutralny; bez niego jasność może być niższa, a niektóre żarówki LED mogą nie działać prawidłowo – może być wymagany kondensator obejściowy).

Zachowanie ściemniania

Rocker → Nie można ściemniać świateł w tradycyjny sposób. Jasność można regulować w aplikacji Hue i przypisywać aranżacje świetlne o różnych poziomach natężenia, co umożliwia przyciemnianie przez aktywację scen z poziomu wyłącznika.

Przycisk → obsługuje przyciemnianie przez dłuższe naciśnięcie

Działa tylko z żarówkami ściemnialnymi

Najważniejsze informacje o instalacji

Złącze wciskane nie jest wymagane

Wyłącznik (1 kanał) / Dimmer Switch (1 kanał)

o 1 × przewód obciążenia

o 1 × przewód neutralny

o Wyłącznik

On/Off (2 kanały)

O 2x przewód obciążeniowy

o 1 × przewód neutralny

O 1x przewód liniowy

Odpowiedni rozmiar przewodu i długość izolacji dla bloków zaciskowych:

· Przekrój żyły jednodrutowej: 0,75–2,5 mm²

· Długość odsłoniętego przewodu: 9 … 10 mm

3. Przegląd porównawczy

Moduł bateryjny do przełącznika ściennego (światła smart) Przewodowy moduł do przełącznika ściennego (światła smart) Przewodowy moduł do przełącznika ściennego (światła tradycyjne) Obsługiwane światła Hue i inne inteligentne światła Zigbee Hue i inne inteligentne światła Zigbee Tradycyjne światła* Wymagany jest Bridge Tak Tak Nie. (Ograniczona funkcjonalność bez Bridge. Sprawdź tutaj) Okablowanie Przewód neutralny nie jest wymagany Wersja przewodowa – wymagany przewód neutralny Wersja przewodowa z wyłącznikiem – wymagany przewód neutralny Wersja przewodowa ze ściemniaczem – działa z przewodem neutralnym lub bez niego (zalecany przewód neutralny) Źródło zasilania Bateria (5+ lat) Sieć elektryczna Sieć elektryczna Kompatybilność przełączników Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy Przełączanie scen Wyłącznik przełącza do 3 przypisanych aranżacji świetlnych w odstępach co 3 sekundy Możliwość przyciemniania Długie naciśnięcie przycisku; sceny Długie naciśnięcie przycisku; sceny Zależy od wersji i rodzaju żarówki Obsługa Matter Nie, tylko przez Bridge Nie, tylko przez Bridge Tak (jako światło) Bluetooth Nie Nie Tak (ograniczone) Kanały Nie dotyczy Nie dotyczy 1- lub 2-kanałowy (wyłącznik), 1-kanałowy (ściemniacz) Wymiary 43 × 38 × 10 mm 41 × 37 × 15 mm 41 × 37 × 17 mm Film instruktażowy [POŁĄCZYĆ] [POŁĄCZYĆ] 1-kanałowy (ściemniacz) 1-kanałowy (wyłącznik) 2-kanałowy (wyłącznik) Instrukcje instalacji [POŁĄCZYĆ] [POŁĄCZYĆ] 1-kanałowy (ściemniacz) 1-kanałowy (wyłącznik) 2-kanałowy (wyłącznik) Informacje dla instalatorów [POŁĄCZYĆ] [POŁĄCZYĆ] [POŁĄCZYĆ]

Wymagania dotyczące obciążenia:

* Moduł wyłącznika jest kompatybilny z:

· Źródła światła LED (do 400W)

· Żarówki żarowe (do 6A)

· Lampy fluorescencyjne (do 6A)

· Elektroniczny transformator do tradycyjnych żarówek niskonapięciowych (maks. 6 A)

I nie można stosować z silnikami ani instalacjami grzewczymi

Moduł Dimmer Switch jest kompatybilny z:

· Źródła LED wysokiego napięcia (odcinanie fazy: zbocze opadające 5–200 W; zbocze narastające 5–20 W);

· Żarówki tradycyjne i halogeny wysokiego napięcia (odcinanie fazy: zbocze opadające 20–200 W; zbocze narastające 20–150 W);

· Elektroniczny konwerter obniżający napięcie do żarówek żarowych/halogenowych o bardzo niskim napięciu (zbocze opadające: 5…200 W; zbocze narastające: 5…20 W)

Nie może być stosowany ze świetlówkami, transformatorami rdzeniowymi do niskonapięciowych żarówek lub halogenów, silnikami ani instalacjami grzewczymi.

4. Przed zakupem / instalacją:

Sprawdź sposób montażu przełącznika światła, aby upewnić się, że przewodowy moduł przełącznika ściennego będzie działał z danym typem przełącznika światła.

W przypadku wersji, w których do instalacji wymagany jest przewód neutralny, zalecamy wcześniejsze sprawdzenie skrzynki przyłączeniowej. Jeśli w puszce ściennej nie ma przewodu neutralnego, w niektórych krajach można znaleźć dodatkową puszkę przyłączeniową w suficie, w której może znajdować się przewód neutralny.

Brak przewodu neutralnego? Następnie wybierz jedną z następujących opcji:

o Dla tradycyjnych źródeł światła: zastosuj przewodowy regulator przyciemniania działający z przewodem neutralnym lub bez niego lub wymień żarówkę na inteligentne światło Hue

o Dla inteligentnych źródeł światła: zamiast wersji przewodowej zastosuj przełącznik lub ściemniacz bateryjny.

Upewnij się, że w skrzynce elektrycznej jest wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścił się w niej przewodowy moduł przełącznika ściennego.

5. Wskazówki dotyczące instalacji: (dla wszystkich typów)

Wyłącz wyłącznik obwodu

Upewnij się, że nikt nie przywróci zasilania podczas instalacji

Zakryj przewody pod napięciem

Zrób zdjęcie istniejącego okablowania

Dopasuj położenie okablowania zgodnie z instrukcją

W przypadku podłączenia przewodu do niewłaściwego zacisku modułu, istnieje możliwość odłączenia przewodu od zacisku. Włóż śrubokręt w szczelinę i delikatnie naciśnij, aby zwolnić przewód.

Urządzenia elektryczne powinny być instalowane i podłączane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje elektryczne. Przepisy lokalne mogą zabraniać wykonywania prac na przewodach elektrycznych bez pomocy fachowca. Aby uzyskać wskazówki, skonsultuj się z lokalnymi władzami lub elektrykiem.

Uruchom aplikację Hue, aby zeskanować kod QR — znajdziesz go na produkcie i w instrukcji obsługi. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać urządzenie do systemu. Można tam również obejrzeć film instruktażowy pokazujący krok po kroku instalację. Po zakończeniu instalacji przewodowej możesz wrócić do aplikacji Hue i kontynuować konfigurację.

6. Który produkt powinieneś wybrać?

Wybierz przewodowy moduł przełącznika ściennego, jeśli:

Używasz Hue i innych inteligentnych świateł Zigbee

Wolisz stałą instalację przewodową, bez konieczności wymiany baterii w przyszłości

Wybierz bateryjny moduł przełącznika ściennego, jeśli:

Używasz Hue i innych inteligentnych świateł Zigbee

Nie masz przewodu neutralnego

Chcesz prostszej instalacji

Wybierz przełącznik przewodowy (włącz/wyłącz lub ściemniacz), jeśli:

Używasz nieinteligentnych świateł i chcesz, aby Twoje istniejące światła i przełączniki były inteligentne

Zależy Ci na obsłudze Matter lub zapasowej łączności Bluetooth

Chcesz bezproblemowo sterować inteligentnymi i nieinteligentnymi światłami w ekosystemie Hue za pomocą jednej aplikacji

7. Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie jest niedostępne lub nie działa:

Sprawdź kroki instalacji Upewnij się, że bezpiecznik był wyłączony przed rozpoczęciem podłączania przewodów oraz że został ponownie włączony po zakończeniu instalacji Sprawdź, czy przewody są całkowicie osadzone w złączach Sprawdź aktywność przycisków w aplikacji Hue:

Sprawdź w przydzielonym pokoju lub w Ustawieniach > Urządzenia > Przełączniki. Jeśli naciśnięcia przycisków nie są rejestrowane, może występować problem z połączeniem bezprzewodowym. Sprawdź integracje z rozwiązaniami innych firm:

Upewnij się, że żadne aplikacje innych firm ani integracje partnerskie nie zastępują ustawień Hue. Zresetuj urządzenie w aplikacji:

Zresetuj urządzenie, aby skonfigurować je ponownie bez pełnego ponownego dodawania do systemu. Usuń przełącznik i dodaj go ponownie:

Usuń urządzenie z Hue Bridge, a następnie dodaj je ponownie i skonfiguruj jak zwykle. Potwierdź typ przełącznika:

Upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane jako właściwy typ przełącznika (kołyskowy lub przyciskowy). Jeśli nie, usuń je i dodaj ponownie, używając prawidłowych ustawień.

Tylko moduł akumulatorowy

Alerty o niskim poziomie naładowania baterii pojawiają się w aplikacji Hue

Przypadkowy kontakt z przewodem może spowodować miganie — normalne zjawisko podczas instalacji

Tylko przełącznik przewodowy

Migające światła → sprawdź typ żarówki, wymagania dotyczące obciążenia i kompatybilność

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