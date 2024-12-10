Pełny przewodnik po rozwiązaniach Hue In-Wall

Philips Hue oferuje cztery produkty do montażu w ścianie, które zapewniają elastyczną i inteligentną kontrolę nad oświetleniem. Mimo że mogą wyglądać podobnie, każdy z nich działa inaczej w zależności od rodzaju posiadanego oświetlenia i okablowania.

W tym przewodniku opisano wszystkie cztery produkty, porównano je oraz podano szczegółowe informacje dotyczące instalacji, zgodności i rozwiązywania problemów.

 

1. Moduły Smart light (dwie wersje)

Te moduły współpracują z Philips Hue i innymi inteligentnymi światłami Zigbee i umożliwiają sterowanie nimi za pomocą istniejącego przełącznika ściennego bez konieczności odłączania zasilania żarówek.

1A. Moduł przełącznika ściennego przewodowego (wersja przewodowa)

Oświetlenie Hue będzie zawsze w zasięgu ręki. Wymień tradycyjny przełącznik ścienny na inteligentny, aby łatwo sterować scenami oświetleniowymi Hue, pomieszczeniami/strefami i automatyzacją, a jednocześnie zapewnić stałe zasilanie inteligentnych żarówek.

Główne cechy

  • Współpracuje z produktami Hue i innym zgodnym inteligentnym oświetleniem Zigbee
  • Wymaga Hue Bridge
  • Działa z przełącznikami kołyskowymi, dźwigniowymi i przyciskowymi
  • Wystarczy zainstalować raz, nie ma potrzeby wymiany baterii
  • Wymaga neutralnego przewodu

Uwagi dotyczące zgodności

Produkt jest niezgodny z następującymi elementami:

  • Istniejące ściemniacze obrotowe
  • Połączone płytki gniazda/ramka przełącznika
  • Światła nieinteligentne

Najważniejsze informacje o instalacji

  • Wymaga okablowania do puszki ściennej:

o  1-2 x przewód obciążeniowy (w zależności od tego, czy przełącznik jest pojedynczy, czy podwójny)

o  Przewód neutralny

o  2 x przewód liniowy

  • W zestawie znajduje się 5-stykowe złącze wtykowe, które pozwala na podłączenie do sieci elektrycznej

Odpowiednia średnica przewodu i długość taśmy dla dostarczonego złącza łączącego:

·       Przekrój przewodu: lity: od 0,75 do 4 mm²

· Długość odizolowanego przewodu: 11 mm

  • Postępuj zgodnie z procesem rejestracji w aplikacji Hue

1B. Moduł przełącznika ściennego zasilanego z baterii (wersja z baterią)

Zapewnia takie same korzyści w zakresie inteligentnego sterowania oświetleniem jak wersja przewodowa , ale nie wymaga przewodu neutralnego.

Główne cechy

  • Zasilany bateryjnie (nie wymaga okablowania), typ baterii CR2450
  • Współpracuje z Hue i innymi inteligentnymi światłami Zigbee
  • Wymaga Hue Bridge
  • Żywotność baterii: co najmniej 5 lat (w aplikacji Hue wyświetlany jest alert o niskim poziomie naładowania baterii)

Notatki dotyczące zgodności

  • Działa z przełącznikami kołyskowymi, dźwigniowymi i przyciskowymi
  • Niekompatybilny z przełącznikami wyposażonymi w ściemniacze lub połączonymi płytkami gniazda/ramki wyłącznika
  • Współpracuje z instalacjami schodowymi 2- i 3-punktowymi, pod warunkiem że pozostałe przełączniki również są podłączone do modułów

Najważniejsze informacje instalacyjne

  • Nie wymaga przewodu neutralnego – działa z istniejącą instalacją w ścianie
  •  Przed rozpoczęciem prac elektrycznych, w tym demontażem przełącznika, należy wyłączyć bezpiecznik
  • Do utrzymania zasilania żarówek smart należy użyć dołączonego złącza wciskanego
  • Nie przedłużaj dołączonych przewodów
  • Moduł może migać, jeśli przewody stykają się podczas instalacji — jest to normalne
  • Zakończ instalację fizyczną przed dodaniem jej do aplikacji Hue

2. Przewodowy przełącznik (dwie wersje: wyłącznik lub ściemniacz) – do tradycyjnych źródeł światła

Produkt przeznaczony do tradycyjnych żarówek, który włącza je do ekosystemu Hue.

Dodaje inteligentne sterowanie włącz/wyłącz lub przyciemnianie do nieinteligentnych źródeł światła.

Główne cechy

  • Wersja z wyłącznikiem → do źródeł bez możliwości przyciemniania
  • Wersja ze ściemniaczem → do źródeł z możliwością przyciemniania
  • Obsługa Bluetooth (ograniczona, sprawdź tutaj)
  • Kompatybilny z Matter (jako źródło światła)
  • Dostępne w wersjach 1- lub 2-kanałowych (tylko wł./wył.):

1 kanał steruje jedną grupą świateł (pojedynczy przełącznik), a 2 kanały sterują dwiema grupami niezależnie – z poziomu przełącznika lub aplikacji Hue. Przykład: w wersji podwójnej jeden klawisz steruje światłem w salonie, drugi w jadalni. Wersja przewodowa Dimmer Switch jest obecnie dostępna w wariancie 1-kanałowym.

Notatki dotyczące zgodności

Nieprzeznaczone dla:

  • Nie należy mieszać różnych typów obciążenia na jednym przełączniku przewodowym
  • Nie jest kompatybilny z mechanizmami obrotowego modułu Dimmer Switch

Wymagane okablowanie

  • Wyłącznik → wymaga przewodu neutralnego
  • Dimmer Switch → działa z przewodem neutralnym lub bez niego (zalecany przewód neutralny; bez niego jasność może być niższa, a niektóre żarówki LED mogą nie działać prawidłowo – może być wymagany kondensator obejściowy).

Zachowanie ściemniania

  • Rocker → Nie można ściemniać świateł w tradycyjny sposób. Jasność można regulować w aplikacji Hue i przypisywać aranżacje świetlne o różnych poziomach natężenia, co umożliwia przyciemnianie przez aktywację scen z poziomu wyłącznika.
  • Przycisk → obsługuje przyciemnianie przez dłuższe naciśnięcie
  • Działa tylko z żarówkami ściemnialnymi

Najważniejsze informacje o instalacji

  • Złącze wciskane nie jest wymagane
  • Wyłącznik (1 kanał) / Dimmer Switch (1 kanał)

o   1 × przewód obciążenia

o   1 × przewód neutralny

o   Wyłącznik

  • On/Off (2 kanały)

O 2x przewód obciążeniowy

o   1 × przewód neutralny

O 1x przewód liniowy

Odpowiedni rozmiar przewodu i długość izolacji dla bloków zaciskowych:

·       Przekrój żyły jednodrutowej: 0,75–2,5 mm²

· Długość odsłoniętego przewodu: 9 … 10 mm

3. Przegląd porównawczy

 

Moduł bateryjny do przełącznika ściennego (światła smart)

Przewodowy moduł do przełącznika ściennego (światła smart)

Przewodowy moduł do przełącznika ściennego (światła tradycyjne)

 

Obsługiwane światła

Hue i inne inteligentne światła Zigbee

Hue i inne inteligentne światła Zigbee

Tradycyjne światła*

Wymagany jest Bridge

Tak

Tak

 Nie. (Ograniczona funkcjonalność bez Bridge. Sprawdź tutaj)

Okablowanie

Przewód neutralny nie jest wymagany

Wersja przewodowa – wymagany przewód neutralny

 

Wersja przewodowa z wyłącznikiem – wymagany przewód neutralny

Wersja przewodowa ze ściemniaczem – działa z przewodem neutralnym lub bez niego (zalecany przewód neutralny)

Źródło zasilania

Bateria (5+ lat)

Sieć elektryczna

Sieć elektryczna

Kompatybilność przełączników

Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy

Przełączanie scen

Wyłącznik przełącza do 3 przypisanych aranżacji świetlnych w odstępach co 3 sekundy

Możliwość przyciemniania

Długie naciśnięcie przycisku; sceny

Długie naciśnięcie przycisku; sceny

Zależy od wersji i rodzaju żarówki

Obsługa Matter

Nie, tylko przez Bridge

Nie, tylko przez Bridge

Tak (jako światło)

Bluetooth

Nie

Nie

Tak (ograniczone)

Kanały

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1- lub 2-kanałowy (wyłącznik), 1-kanałowy (ściemniacz)

Wymiary

43 × 38 × 10 mm

41 × 37 × 15 mm

41 × 37 × 17 mm

Film instruktażowy

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1-kanałowy (ściemniacz)

1-kanałowy (wyłącznik)

2-kanałowy (wyłącznik)

Instrukcje instalacji

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1-kanałowy (ściemniacz)

1-kanałowy (wyłącznik)

2-kanałowy (wyłącznik)

Informacje dla instalatorów

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Wymagania dotyczące obciążenia:

* Moduł wyłącznika jest kompatybilny z:

· Źródła światła LED (do 400W)

· Żarówki żarowe (do 6A)

· Lampy fluorescencyjne (do 6A)

·       Elektroniczny transformator do tradycyjnych żarówek niskonapięciowych (maks. 6 A)

I nie można stosować z silnikami ani instalacjami grzewczymi

Moduł Dimmer Switch jest kompatybilny z:

·       Źródła LED wysokiego napięcia (odcinanie fazy: zbocze opadające 5–200 W; zbocze narastające 5–20 W);

·       Żarówki tradycyjne i halogeny wysokiego napięcia (odcinanie fazy: zbocze opadające 20–200 W; zbocze narastające 20–150 W);

· Elektroniczny konwerter obniżający napięcie do żarówek żarowych/halogenowych o bardzo niskim napięciu (zbocze opadające: 5…200 W; zbocze narastające: 5…20 W)

Nie może być stosowany ze świetlówkami, transformatorami rdzeniowymi do niskonapięciowych żarówek lub halogenów, silnikami ani instalacjami grzewczymi.

4. Przed zakupem / instalacją:

  • Sprawdź sposób montażu przełącznika światła, aby upewnić się, że przewodowy moduł przełącznika ściennego będzie działał z danym typem przełącznika światła.
  • W przypadku wersji, w których do instalacji wymagany jest przewód neutralny, zalecamy wcześniejsze sprawdzenie skrzynki przyłączeniowej. Jeśli w puszce ściennej nie ma przewodu neutralnego, w niektórych krajach można znaleźć dodatkową puszkę przyłączeniową w suficie, w której może znajdować się przewód neutralny.
  • Brak przewodu neutralnego? Następnie wybierz jedną z następujących opcji:

o   Dla tradycyjnych źródeł światła: zastosuj przewodowy regulator przyciemniania działający z przewodem neutralnym lub bez niego lub wymień żarówkę na inteligentne światło Hue

o   Dla inteligentnych źródeł światła: zamiast wersji przewodowej zastosuj przełącznik lub ściemniacz bateryjny.

  • Upewnij się, że w skrzynce elektrycznej jest wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścił się w niej przewodowy moduł przełącznika ściennego.

5. Wskazówki dotyczące instalacji: (dla wszystkich typów)

  • Wyłącz wyłącznik obwodu
  • Upewnij się, że nikt nie przywróci zasilania podczas instalacji
  • Zakryj przewody pod napięciem
  • Zrób zdjęcie istniejącego okablowania
  • Dopasuj położenie okablowania zgodnie z instrukcją
  • W przypadku podłączenia przewodu do niewłaściwego zacisku modułu, istnieje możliwość odłączenia przewodu od zacisku. Włóż śrubokręt w szczelinę i delikatnie naciśnij, aby zwolnić przewód.
  • Urządzenia elektryczne powinny być instalowane i podłączane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje elektryczne. Przepisy lokalne mogą zabraniać wykonywania prac na przewodach elektrycznych bez pomocy fachowca. Aby uzyskać wskazówki, skonsultuj się z lokalnymi władzami lub elektrykiem.
  • Uruchom aplikację Hue, aby zeskanować kod QR — znajdziesz go na produkcie i w instrukcji obsługi. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać urządzenie do systemu. Można tam również obejrzeć film instruktażowy pokazujący krok po kroku instalację. Po zakończeniu instalacji przewodowej możesz wrócić do aplikacji Hue i kontynuować konfigurację.

6. Który produkt powinieneś wybrać?

Wybierz przewodowy moduł przełącznika ściennego, jeśli:

  • Używasz Hue i innych inteligentnych świateł Zigbee
  • Wolisz stałą instalację przewodową, bez konieczności wymiany baterii w przyszłości

Wybierz bateryjny moduł przełącznika ściennego, jeśli:

  • Używasz Hue i innych inteligentnych świateł Zigbee
  • Nie masz przewodu neutralnego
  • Chcesz prostszej instalacji

Wybierz przełącznik przewodowy (włącz/wyłącz lub ściemniacz), jeśli:

  • Używasz nieinteligentnych świateł i chcesz, aby Twoje istniejące światła i przełączniki były inteligentne
  • Zależy Ci na obsłudze Matter lub zapasowej łączności Bluetooth
  • Chcesz bezproblemowo sterować inteligentnymi i nieinteligentnymi światłami w ekosystemie Hue za pomocą jednej aplikacji

7. Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie jest niedostępne lub nie działa:

  1. Sprawdź kroki instalacji
  2. Upewnij się, że bezpiecznik był wyłączony przed rozpoczęciem podłączania przewodów oraz że został ponownie włączony po zakończeniu instalacji
  3. Sprawdź, czy przewody są całkowicie osadzone w złączach
  4. Sprawdź aktywność przycisków w aplikacji Hue:
    Sprawdź w przydzielonym pokoju lub w Ustawieniach > Urządzenia > Przełączniki. Jeśli naciśnięcia przycisków nie są rejestrowane, może występować problem z połączeniem bezprzewodowym.
  5. Sprawdź integracje z rozwiązaniami innych firm:
    Upewnij się, że żadne aplikacje innych firm ani integracje partnerskie nie zastępują ustawień Hue.
  6. Zresetuj urządzenie w aplikacji:
    Zresetuj urządzenie, aby skonfigurować je ponownie bez pełnego ponownego dodawania do systemu.
  7. Usuń przełącznik i dodaj go ponownie:
    Usuń urządzenie z Hue Bridge, a następnie dodaj je ponownie i skonfiguruj jak zwykle.
  8. Potwierdź typ przełącznika:
    Upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane jako właściwy typ przełącznika (kołyskowy lub przyciskowy). Jeśli nie, usuń je i dodaj ponownie, używając prawidłowych ustawień.

Tylko moduł akumulatorowy

  • Alerty o niskim poziomie naładowania baterii pojawiają się w aplikacji Hue
  • Przypadkowy kontakt z przewodem może spowodować miganie — normalne zjawisko podczas instalacji

Tylko przełącznik przewodowy

  • Migające światła → sprawdź typ żarówki, wymagania dotyczące obciążenia i kompatybilność

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