Multipack: Krone - E14 pærer - 4-pak
Pakkeprisen er 1.492,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.658,00 kr.
Pakkeprisen er 1.492,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.658,00 kr.
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På lager
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Om Multipack: Krone - E14 pærer - 4-pak
Integrér dine mindste lamper i Hue systemet med denne 4-pak White and color ambiance E14 P45 intelligente pærer. Den kompakte størrelse – som en golfbold – gør dem perfekte til steder, hvor almindelige E14-pærer ikke passer.
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- Hvidt og farvet lys (2700K)
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330123
Produktoplysninger
- Hue White and color ambiance Krone - E14 pærer - 2-pak
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