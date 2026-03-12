Multipack: Krone - E14 pærer - 4-pak

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På lager
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Om Multipack: Krone - E14 pærer - 4-pak

Integrér dine mindste lamper i Hue systemet med denne 4-pak White and color ambiance E14 P45 intelligente pærer. Den kompakte størrelse – som en golfbold – gør dem perfekte til steder, hvor almindelige E14-pærer ikke passer.

  • Hvidt og farvet lys (2700K)
  • Straksbetjening via Bluetooth
  • Styr med app eller stemme*
  • Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
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