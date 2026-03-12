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Om null
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111753
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- Syntetisk
Holdbarhed
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Hue Switch medfølger
- Ja
- Midtpunkt
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Diverse
- Specielt designet til
- Soveværelse, Spisestue, Funktionel, Gang, Hjemmekontor, Studieværelse, Stue
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103111753
- Nettovægt
- 0,02 kg
- Bruttovægt
- 0,06 kg
- Højde
- 140 mm
- Længde
- 88 mm
- Bredde
- 45 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004296801
Emballageoplysninger
- EAN
- 8721103111753
Strømforbrug
- Effekt
- 0,6
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 16,8 mm
- Samlet længde
- 41 mm
- Samlet bredde
- 37,3 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- 230V
- 220-240 V
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- Not applicable
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
Pæren
- Opgraderbar software
- Ja
Kontakten
- Konfigurerbare knapper
- 2
- Levetid
- 25,000 clicks
- Monteringsmuligheder
- Væg
- Understøttet kabling
- Nulleder
- Udgangskanal
- 2 kanaler
- Pærelast
- 6 A (delt)
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger