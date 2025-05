Lad Philips Hue holde øje med dit hjem for dig! Få en skarp, klar 1080p HD-livestream, tænd lyset, eller få en notifikation på din mobil, når der registreres bevægelse, eller udløs en lydalarm med et tryk i Hue appen. Dette trådløse sikkerhedskamera med bordholder til hjemmebrug er nemt at montere og installere i ethvert hjem.