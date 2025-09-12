*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Festavia Hue globepære, 2-pak (udskiftning)
Skab en hyggelig stemning eller festlige farver omkring din terrasse, altan eller ethvert andet udendørs område. Disse brudsikre globepærer udsender et strålende lys i mættede farver eller hvidt lys, uanset om du skaber en lysgradient eller animerede lyseffekter. Det sikre lavvoltssystem gør det muligt at slutte den til en eksisterende stikkontakt ved hjælp af den medfølgende strømforsyning.
Produkt højdepunkter
- 2 Lightguide pærer
- Brudsikre
- Pærer med en lysstyrke på 50 lumen
- Hvidt og farvet gradueret lys
Specifikationer
Design og finish
Materiale
Syntetisk