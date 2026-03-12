Play gulvlampen er det ideelle første skridt mod en verden af Hue underholdning. Synkroniser den med film, spil og musik på din TV-skærm for at skabe en farverig gradient af vægbelysningseffekter, der matcher al action på skærmen. Tilføj flere Hue lys til dit underholdningsområde for at nyde en virkelig fordybende oplevelse med surround-belysning med præcis farvematchning takket være Chromasync. Play gulvlampens slanke profil på 135 cm gør den nem at placere på hver side af TV-møblet, i hjørner eller bag sofaen for en uforstyrret oplevelse.

RGBWWIC-gradientlyseffekt

Chromasync nøjagtig farvetilpasning

Designet til nem placering

Tilslut via HDMI sync box eller TV-app

Styr og tilpas med en Hue Bridge