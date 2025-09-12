Support
Flux LED strip forlængerkabel 5 m

Nyhed

Flux LED strip forlængerkabel 5 m

Placér nemt og bekvemt din indendørs Flux eller Flux ultra-bright LED strip lige der, hvor du vil have den. Denne 5 meter lange forlænger med et meget diskret og minimalistisk design sikrer, at du ikke behøver at bekymre dig om afstanden mellem LED strippen og strømforsyningen. Forlængeren gør det også nemt at gemme strømforsyningen.  

Produkt højdepunkter

  • Forlængerkabel på 5 meter
  • Nem at installere
  • Diskret, minimalistisk design
  • Sikker opsætning med lav spænding (IP20)
