Flux LED strip forlængerkabel 5 m
Placér nemt og bekvemt din indendørs Flux eller Flux ultra-bright LED strip lige der, hvor du vil have den. Denne 5 meter lange forlænger med et meget diskret og minimalistisk design sikrer, at du ikke behøver at bekymre dig om afstanden mellem LED strippen og strømforsyningen. Forlængeren gør det også nemt at gemme strømforsyningen.
Nuværende pris er 119,00 kr.
Produkt højdepunkter
- Forlængerkabel på 5 meter
- Nem at installere
- Diskret, minimalistisk design
- Sikker opsætning med lav spænding (IP20)
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
PVC